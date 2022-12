(VIDEO) Violan mujer en presencia de nieta de 5 años en Santiago Oeste

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO.- Dos individuos encapuchados penetraron en horas de la madrugada a una vivienda del sector Villa Rosa Tres en Santiago Oeste, y violaron a una mujer en presencia de una nieta de 5 años de edad.

La mujer denunció que los hombres forzaron la puerta trasera en busca de dinero y narró que “Yo estaba aquí con la niña mía, entraron por la puerta de atrás, me violaron y me hicieron de todo, me dijeron que si yo no aceptaba mataban y violaban la nieta mía”.

También dijo que es la segunda vez que entran a su hogar: “La otra vez no me hicieron nada porque mi esposo estaba aquí”, manifestó.

Asimismo indicó que la amenazaron con asesinarla en caso de que denuncie el hecho, agregando que “Encima de la niña me hacían eso, ella tiene ese trauma en la mente, que ella estaba acostada, ella despierta asustada a cada rato, de cinco años la niña”.

Por su parte, Yianna Valdez aseguró que su madre no es la primera mujer que se enfrenta al lamentable hecho.

“No es mami la primera víctima, ya hay varias, hubo una que con el marido le pasó el proceso, amarraron el marido y la violaron a ella también en presencia de él”, aseguró.

De acuerdo a las declaraciones de Valdez, se rumora que supuestamente los malhechores son un haitiano y otro dominicano.

“La amarraron y la pusieron a romper los preservativos, atrás la niña mía estaba durmiendo y le tapaban la boca para que no llorara y ella le decía que no le tapara la naricita, entonces, ellos le decían que si ella lloraba violaban a la niña mía también”, precisó la joven.

Relacionado