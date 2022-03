(VIDEO) Vidal Potentini advierte que no estatizar la seguridad social podría afectar sistema de partidos

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El abogado Trajano Vidal Potentini, presidente de la Fundación Justicia y Transparencia (FJT), insistió en que se debería estatizar todo lo relativo a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y las Administradoras de Riesgo de Salud (ARS) porque se han traducido en “más desgracias” a nivel social para los dominicanos, y si los políticos no entienden esto, esa realidad pudiera terminar con el sistema de partidos en el país.

“Es un desastre en su conjunto el propio sistema, estamos hablando de las ARS y las AFP, que es el gran dolor de cabeza y si los políticos no lo asimilan, no lo entienden, esto pudiera hasta llevarse el sistema de partidos políticos en la República Dominicana, no hay una casa que no esté impactada hoy en día, es una barbaridad”, añadió.

Precisó que esto no se trata de que se devuelva el 30 % del acumulado en las cuentas de capitalización individual de los trabajadores, sino de que se salve el sistema apartando a los políticos, “evitando que se laven las manos como Pilato”, y que se deje al pueblo decidir si se eliminan o no las ARS y AFP, a partir de un referéndum consultivo.

Potentini fue entrevistado por los comunicadores Priyanka Rodríguez, Mihail García y Simón Rodríguez, en el programa “El Nuevo Diario en la Noche”, que se transmite por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver entrevista a partir del minuto 19:36).

Puntualizó que de eliminarse las entidades intermediarias posteriormente se tendría que presentar una propuesta de ley, y que según la fundación, debería buscar estatizar todo lo relativo a las entidades de intermediación.

Consideró que tiene que haber un órgano público encargado del sistema, en especial porque la intermediación le corresponde al Estado como órgano regulador y no cobraría nada por la gestión del esquema.

“En el caso de las ARS perfectamente se pueden pasar todos los afiliados a SeNaSa (Seguro Nacional de Salud), en donde pudiéramos atenuar, mejorar las capacidades del Estado, que es el que debe tener el monopolio y la responsabilidad de hacerlo”, explicó.

El abogado sostuvo que la Ley 87-01, que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social, ha sido prostituida de tal manera que no amerita solo una reforma, sino un cambio radical que le quite a los dominicanos el “lastre”, que han venido cargando durante varios años.

“Ya el problema son los reglamentos en los que se han venido tejiendo una especie de traje a la medida por parte del empresario, a partir de lo que son todos estos órganos satélites, que se corresponden ya con el esquema de regulación de lo que es el Sistema de Seguridad Social en el país”, agregó.

También determinó que en la parte de la salud se ha perdido el sentido hipocrático y ha devenido en un gran negocio en detrimento de los dominicanos y no está en manos del Estado, que al que le corresponde hacerlo.

“Ahora nos despertamos con la última alarma, de la pérdida de 8 mil y tanto millones de pesos, en cifras preliminares, que a la hora de irnos más atrás, nos vamos a ver posiblemente con que esto se daba con mucha regularidad sin que nadie pudiera tener ningún reclamo porque hay una connivencia de esos órganos reguladores”, agregó.

