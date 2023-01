(VIDEO) Victoria de Kurdemetova, pierden Rune, Aliassime, Kasatkina, Collins

EL NUEVO DIARIO, MADRID.- Criba de favoritos en el torneo de Adelaida (Australia), que perdió en una misma jornada a Felix Auger-Aliassime (2) y Holger Rune (5) en el cuadro masculino y a Daria Kasatkina (3) y Danielle Collins (5) en el femenino.

La rusa Veronika Kurdemetova (4) fue la única que defendió este lunes con facilidad su condición de cabeza de serie al convertir en un mero trámite su choque ante la estadounidense Amanda Anisimova, 6-3 y 6-0.

La checa Linda Noskova, procedente de la fase previa, dio la sorpresa al eliminar a la octava jugadora del mundo, la rusa Daria Kasatkina, por 6-3, 6-7 (2) y 6-3.

Veronika Kudermetova prevails in her first match as a Top 10 player as she beats Amanda Anisimova 6-3, 6-0 in the first round of the Adelaide International 1!

Won 10 consecutive games and put up a very solid performance. Nice start to 2023 for Veronika! pic.twitter.com/4w2z60AiCn

