(VIDEO) Victoria de Jaume Masiá con una estrategia final perfecta

EL NUEVO DIARIO, MADRID.- El español Jaume Masiá (KTM) consiguió la victoria en el Gran Premio de Catar de Moto3 en el circuito de Losail después de planificar una estrategia perfecta para la parte final de la carrera frente a los ataques de su propio compañero de equipo y debutante en el mundial, el español Pedro Acosta, con el surafricano Darryn Binder en la tercera posición.

Masiá esperó hasta la última vuelta para lanzar su ataque, pegó un pequeño tirón al que sólo le respondieron Pedro Acosta y algo más atrás Darryn Binder, y en la entrada a la recta de meta sabedor de que los rebufos podrían ser determinantes, esquivó con varios “zigzag” a Pedro Acosta, que buscó pegarse a él, infructuosamente, para superarlo en la línea de meta.

Darryn Binder no tuvo ni esa oportunidad, consiguió pegarse a Acosta en la curva dieciséis pero no tuvo ninguna posibilidad de superar a los pilotos del Red Bull KTM antes de llegar a la línea de meta.

