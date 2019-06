(VIDEO) Víctor Hugo Gómez niega ser autor intelectual de atentado en el que resultó herido David Ortiz

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Víctor Hugo Gómez Vásquez, acusado de ser el autor intelectual del atentado en el que resultó herido el expelotero dominicano David Ortíz, negó estar vinculado al ataque, el cual, según las autoridades, estaba destinado a otro hombre identificado como Sixto David Fernández.

A través de un video publicado en las redes sociales, previo a su apresamiento, Gómez Vásquez indicó que “temo por mi vida. Tengo mis hijos y familia que dependen de mí y nunca le haría daño a nadie”.

Gómez pidió a las autoridades que investiguen bien el caso, al tiempo que resaltó que no es enemigo de Sixto David.

Señaló, además, que David Fernández es quien debe ser investigado, puesto que se dedica a negocios turbios.

“(Sixto) David no es simplemente un empresario que no hace nada mal. Él se le acerca a los viajeros, a los dominicans york, y los introduce a los capos locales de República Dominicana. De la manera que él se les acerca es que porque él anda en automóviles lujosos. Carros que él tiene facilidades de conseguir a través de dealers”.

Agregó que “busquen de 10 años para acá, busquen por Caribe Express o por las agencias de envío para que se den cuenta de todo el dinero que recibe por envíos y es por dominicans york que hacen el compromiso con él de enviar el dinero. Por él hacer el enlace con los capos locales y con los viajeros con los dominicans york él recibe una compensación por el negocio que se hizo”.

Gómez Vásquez indicó, además, que “(Sixto David) conoce a todo el mundo. En Santo Domingo están claros en quién es David Fernández, y además es muy amigo de César El Abusador. De hecho él me presentó a mí a César el Abusador en 2008 y él se ha manejado con César hace mucho tiempo”.

Aclaró, además, que no se entregó a las autoridades de Estados Unidos porque no se encontraba en su residencia y no contaba con un abogado.

“El hecho de que yo no me haya entregado a las autoridades americanas por la razón de que hicieron el allanamiento en mi casa es porque yo no estaba. Me siento con miedo y mucho peligro y jamás me ha pasado algo de esta manera”, indicó.

Anuncios

Relacionado