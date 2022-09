(VIDEO) Víctor Fadul considera preocupante situación de la educación en el país

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO.- Debido al anuncio que hizo el ministro de Educación (Minerd), Ángel Hernández, del incumplimiento de los suplidores en la entrega de las butacas estudiantiles, el diputado por Santiago, Víctor Fadul, dijo este jueves que es preocupante la situación de la educación en la República Dominicana.

Faul deploró que el sector se encuentre con tantas problemáticas y sugirió que prioricen el remozamiento de los planteles y la posibilidad de convertirlos en centros de inclusión para la enseñanza en niños que tengan alguna condición de discapacidad, además, en que los maestros sean capacitados de acuerdo a la necesidad de cada uno de ellos.

“Las butacas no aparecen, pero vimos que en el presupuesto complementario que se le quería hacer una reducción al Ministerio de Educación de 4,250 millones de pesos, cuando aún en la RD hay una deuda pendiente en materia de educación, ¿Por qué no se toma una partida presupuestaria de esos 4,250 millones de pesos y se destina para el remozamiento de los planteles escolares y convertirlos en centros inclusivos para los niños que tienen una condición de discapacidad?, ¿Por qué no invertirlo en la tecnificación, preparación, en la capacitación de esos profesores, de esos psicólogos para que puedan detectar a un niños que tenga una condición de discapacidad?”, sustentó.

El dirigente exigió “Que de una vez por todas se le garantice el derecho a la educación de los infantes de ese sector”.

También, manifestó estar a disposición de las autoridades del Gobierno para buscar en conjunto las soluciones que impacten a la sociedad dominicana.

“Nosotros nos ponemos a disposición del Gobierno para que entre todos busquemos soluciones que puedan impactar a la sociedad dominicana. Es preocupante lo que está pasando en un gobierno que no tiene un objetivo concreto de que es lo que quieren y una política pública que pueda ser eficiente y eso es muy preocupante”.

Sobre estafa de RD$126 millones en la compra de butacas

El año pasado el Minerd entregó RD$126 millones a 42 empresas durante la gestión del exministro Roberto Fulcar, para la adquisición 187 mil asientos de los cuales hasta el momento sólo han sido entregados 15 mil.

El ministro Ángel Hernández, advirtió a las empresas a cumplir con el contrato o en su defecto serán sometidos a la justicia.

El funcionario informó que todas las que tienen contratos de compra y no hayan cumplido se les está rescindiendo los contratos y solicitando a la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), que elimine el Registro de Proveedores del Estado (RPE).

Según el Comité de Compras y Contrataciones del Ministerio de Educación el 12 de noviembre de 2021, varias empresas lograron la licitación, entre ellas, el Grupo Fiamma, S.R.L ; PJ Soluciones E.I.R.L. ; Distribuidora Hued, S.R.L; Estas tres empresas le fueron adjudicadas con 23 millones de pesos cada una.

Otras que resultaron adjudicadas con la compra de butacas fueron: Distribuidora escolar Disesa, S.A. y Terminaciones Dominicanas con 24 millones cada una; Guetors Investments Group, S.R.L., con 19 millones y otras.

