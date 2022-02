(VIDEO) Víctor Estrella, con la mirada puesta en el Pabellón de la Fama y la misión de entrenar a los jóvenes 

Comparte esta noticia

Es el entrenador de Roberto Cid, de la selección nacional de tenis

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Víctor Estrella lo hizo todo en el deporte, ahora a sus 41 años de edad, el laureado tenista piensa con sigilo sobre su visión, estar en el Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano y entregar parte de sus conocimientos a los jóvenes de ese deporte.

Estrella fue miembro del equipo de Copa Davis de República Dominicana desde el año 1998 hasta su retiro en 2019. Es el jugador que más partidos ganó en la historia de la competición para el país, también es el criollo con más triunfos en individuales y en dobles.

Entre sus palmareses internacionales, se destaca una medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de Guadalajara en 2011, además de siete metales en los Centroamericanos y del Caribe, tres de oro, dos de plata y dos bronce. Fue 43 del mundo y estuvo en unos Juegos Olímpicos, en Río 2016…. ¿Usted quiere más?

Jugó en el US Open, Roland Garros. Ganó varios eventos internacionales, entre ellos el Abierto de Quito.

“Se cae de mala”, dijo Estrella a El Nuevo Diario sobre su posible ingreso al nicho de los inmortales dominicanos.

Al retirarse en 2019, Estrella podría ser elegido para el 2025. Según las reglas del Pabellón de la Fama, un atleta que se retira de cualquier deporte, es elegido cinco años después.

“Para mí era bueno representar a mi país. Fui 43 del mundo y duré 6 años entre los mejores 100, como atleta di muchos logros a la tricolor, fui reconocido como Atleta del Año (del Comité Olímpico Dominicano”, resaltó Estrella. “21 años en la selección, Centroamericanos, Panamericanos, Juegos Olímpicos, pensándolo bien, ese día al entrar al Pabellón de la Fama no llevaría un discurso, lo que diré es de lo que yo hice”.

¿Aparte de disfrutar de tu familia, qué hace Víctor Estrella, le gustaría ser entrenador?

“Estoy viviendo la vida, disfrutando de mis dos hijas, una grande y una bebé de un año y medio. Ahora comparto mucho tiempo con la familia, con ellas, ya me retiré de manera oficial en 2019, aunque de vez en cuando siento ganas de volver, es lo que he hecho siempre, a veces siento que dejé algo”, dijo un emotivo Estrella ayer en la cancha central del Parque del Este, donde se va a jugar el torneo de la Copa Davis.

“He tenido ofertas para trabajar fuera, pero no la he tomado, como me retiré por los viajes, apenas me reintegro, aunque no declino ser entrenador de un atleta de otro país”, aclaró. “Es obvio que por la experiencia jugadores internacionales me han llamado”.

Dijo que en estos momentos trabaja con Roberto Cid y su ahijado Pedro Vargas.

“El nivel que alcancé en el tenis, cae directo como entrenador, coach, tengo mucha experiencia, tengo mucho que dar”, explicó. “Tengo el conocimiento y la experiencia para traspasar a otros tenistas”, justifica.

“Aquí hay jugadores con mucho talento, ellos los tres (Nick Hardt, Peter Bertran y Roberto Cid), solo deben ser perseverantes, luchar por lo que quieren, ese grupo es muy bueno”, comentó y confirma de nuevo que quiere ser entrenador “si, a tiempo completo, veremos más adelante, por ahora estoy bien con Cid y Pedro Vargas”, concluyó.

Relacionado