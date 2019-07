(VIDEO) Víctor Estrella, con el chance de clasificar a los Juegos Olímpicos a través de los Panamericanos

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, LIMA, PERU.- El laureado tenista dominicano Víctor Estrella va a Lima 2019 con una sola meta: ganar a los Juegos Panamericanos, para así su obtener su pase a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Con 39 años de edad y cuatro Juegos Panamericanos (con este), el nativo de Santiago no desmaya y se siente como un niño, por lo que entiende que está bien preparado tanto física como mentalmente de traerse su pasaje de ida al evento más importante, los Juegos Olímpicos.

Estrella ganó el bronce en los Panamericanos de Guadalajara México, en el 2011. Jugó en el 2003 en Santo Domingo; Brasil 2007 y ahora en Perú 2019.

“Este debe ser mi último Juegos Panamericanos. Increíble no”, dijo Estrella a El Nuevo Diario desde Perú. “Solo falté en el 2015 en Toronto porque tenía compromisos con la Copa Davis”, añade.

“Mi meta es clara aquí en Perú. Quiero llevarme una medalla que me clasifica a los Juegos Olímpicos de Tokio. De ser así juego en Tokio 2020 y me voy a casa…ya está bueno”, argumenta. “Es una meta extra que tengo”.

De ser posible, Estrella jugaría su segundo Juegos Olímpicos. Ya lo había jugado en el 2016 en Brasil.

Pero el santiagués sabe que no lo tiene fácil. “No es fácil…para eso estoy motivado, tengo ganas suficientes para llevarme esa clasificación, sin embargo, me he fajado tres meses para llevarme la medalla en Lima”, acotó.

“La meta es ganar…salgo a ganar. Vengo a llevarme el oro a mi casa.

Estrella está claro que a su edad debe trabajar doble, por lo que bajó sus viajes y se enfocó en su natal Santiago trabajando para llevarse su anhelo, su posible segunda medalla en estos juegos.

“Estoy claro que si debo volver debo trabajar fuerte”, se advierte. “Los Panamericanos es mi gran oportunidad para volver a mi nivel”, aclara.

Dejó claro que si no clasifica a la final de los Juegos Panamericanos “me voy a casa. Me retiro”.

Advierte que se siente físicamente, pero que también quiere hacer cosas nuevas en su vida. “Tengo muchos proyectos personales, por lo que si me retiro lo iniciaré inmediatamente”, concluyó.

Sobre sus compañeros de equipo, Roberto Cid y José Hernádez (Bebo) entiende que harán un buen trabajo y que tiene esperanzas en ellos.

La competencia de tenis de los Juegos Panamericanos de Lima 2019 inicia el 29 y termina el 4 de agosto.

La República Dominicana llevó a estos juegos un total de 209 atletas.

