(VIDEO) Víctor Castro asegura “los problemas en INABIE han quedado atrás”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El director ejecutivo del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE), Víctor Castro, aseguró este martes que “los problemas han quedado atrás” e iniciar varios procesos de licitación del almuerzo escolar en los centros de jornada extendida para los periodos 2022-2023 y 2023-2024, ayudará a transparentar más la institución.

“Hemos empezado estos procesos de licitación con el interés de que dos meses antes de empezar el próximo año escolar, podamos adjudicar a los oferentes y entregarles sus anticipos previo a empezar a suplir, porque eso es lo que manda la ley, que a las MiPymes usted le pague el 20 % del contrato que firma, previo a empezar a dar el servicio”, expresó.

Castro fue entrevistado por los periodistas Enrique Mota, Rafael Zapata, Julia Muñiz y Glenn Davis Felipe, en el programa “El Nuevo Diario AM”, que se transmite en la plataforma digital El Nuevo Diario TV, tras sostener un breve conversatorio e intercambio de idea con Persio Maldonado Sánchez, director del periódico.

En ese sentido, indicó que en su página web está colgado desde el pasado jueves, el pliego de condiciones para ser socializado por la ciudadanía y recibir sugerencias e indicó que mañana ya tendrán el oficial.

“Ya estamos anunciando que en lugar de un proceso de licitación, donde participan alrededor 3 mil oferentes, estamos haciendo 35, algo revolucionario porque antes se hacía un proceso de licitación para todo el almuerzo del país, ahora estamos haciéndolo en cada provincia”, destacó.

Explicó que han llamado a un proceso de licitación bianual, porque la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones así lo permite y aseguró que este será el proceso de licitación más grande en el país, de él saldrán alrededor de 2 mil contratos.

“En términos de precio el pliego de condiciones habla claro, se va a indexar a la tasa de inflación que se genere cada año, porque tú puedes hacer un proceso de licitación y revisar precios cada cierto tiempo, lo vamos a estar revisando cada seis meses”, agregó.

Suplidores

Castro contó que al llegar al INABIE, se encontraron con la situación de que los suplidores estaban llevando las raciones de alimentos a las escuelas, en base a promesas de que más adelante se les iban a hacer sus contratos.

“Cuando llegamos había en proceso 1,824 contratos que todavía no estaban certificados y como no están certificados la Contraloría General de la República no puede ordenar el pago, entonces nosotros preparamos esos contratos, muchos de los cuales tenían debilidades, lo subsanamos y lo enviamos a la Contraloría”, indicó.

Detalló que actualmente la Contraloría tiene alrededor de 1,600 contratos certificados y se están haciendo los trámites correspondientes para posteriormente enviarlos a la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) para que los suplidores reciban su pago.

Aseguró que prácticamente han cumplido en este aspecto y solo resta alrededor de 200 suplidores, a los cuales no se les ha podido certificar su contrato, porque los han llamado para vayan a la institución a firmar y no se han presentado, mientras que otros tienen el inconveniente de que no han abierto una cuenta en el Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF).

“En lo que tiene que ver con INABIE nosotros afortunadamente ya resolvimos esos problemas y todos esos suplidores están recibiendo sus anticipos, de aquí en adelante vamos a pagar las facturas y esperamos ponernos al día en esos pagos este mismo mes de marzo”, informó.

Restructuración

Castro manifestó que en INABIE están construyendo un nuevo instituto, de cara a la transparencia y la eficiencia para que situaciones como las que se generaron en el pasado reciente no vuelvan a repetirse.

Indicó que la estructura orgánica de la institución fue sometida a un proceso de reingeniería, para que los servicios que prestan en favor de los estudiantes sean monitoreados efectivamente por la Federación Nacional de Asociaciones de Padres, Madres y Amigos de la Escuela (APMAE).

También destacó que en INABIE son más que alimento escolar, porque también entregan uniformes y tienen alrededor de 72 módulos de atención a la salud en todo el país, para procurar el bienestar de los estudiantes.

Además indicó que cuentan con programas de reciclaje en varios centros educativos del país, los cuales piensan extender a más escuelas, para instaurar en los niños la cultura del reciclaje y empiecen a cuidar la cultura del medio ambiente.

Discurso de Abinader

En otro orden, el funcionario consideró que el presidente Luis Abinader emitió un discurso de rendición de cuentas “sensato, enérgico y con propuestas serias para enfrentar la crisis”.

“Se hicieron los planteamientos que esperaba el país, respuestas ante una situación de crisis que está viviendo el mundo, a pesar del repunte que hemos tenido en República Dominicana en términos de economía, que nadie niega”, expresó.

Asimismo dijo, que ante el proceso inflacionario que atraviesa el mundo y la probable crisis que genere el conflicto entre Rusia y Ucrania, el presidente Abinader está tomando las medidas de lugar para que la economía se mantenga estable e ir en apoyo de las clases más vulnerables.

