(VIDEO) Víctor Atallah juramenta exdirigentes peledeístas que pasan a las filas del PRM

Víctor Atallah, coordinador nacional del movimiento “Victoria Electoral Luis Presidente 2020”, juramentó este miércoles a cientos de expresidentes del comités de base del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), quienes ingresaron al Partido Revolucionario Moderno (PRM), a través del referido movimiento en el comando nacional de campaña del candidato presidencial Luis Abinader. #elnuevodiariord