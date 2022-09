(VIDEO) Víctor Aponte insiste “ley de ordenamiento territorial” es punto inicial para proteger recursos naturales

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El dirigente político del partido Alianza por la Democracia (APD) Víctor Aponte, sostuvo que la “ley de ordenamiento territorial” es el punto inicial para la protección de los recursos naturales de la República Dominicana y una ejecución adecuada de los mismos en cuanto a lo que se refiere a financiamiento.

“Hasta que no se promulgue esa ley no va a poder distribuir de manera eficiente los recursos naturales porque precisamente esa ley va a decir a dónde se puede sembrar equis rubro y a dónde no, dónde se puede habitar y dónde no, todo eso amerita una ley de ordenamiento territorial y estamos luchando hace mucho tiempo por eso”, expuso.

El joven político fue entrevistado por el comunicador Germán Yael Feliz, en el programa “Agenda del Pueblo”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver entrevista).

“Hay tierras que no deben ser utilizadas para equis rubro y se utiliza para eso y eso deja en crisis a las personas que habitan esos sectores porque no les llega el agua. También está el tema del café, que se debe sembrar a cierta altura y lo están sembrando a una altura más baja, mientras más alto está el café más agua hay en la montaña”, agregó.

Mencionó que incluso la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente exige la promulgación de esa ley e incluso hay varias propuestas en ese sentido, pero consideró que hace falta que todos los actores involucrados se sienten en mesa de discusión para que pueda ser una realidad.

Aponte sostuvo que hasta que no se organice el territorio dominicano todas las políticas de promoción a la agricultura siempre van a estar estancadas, y también, se pone en riesgo la inversión.

“Una zona que no puede ser hotelera debe de tener una ley que lo prohíba y si no es hotelera entonces debe de tener un uso, entonces esto amerita la observación de toda la nación y de todos los actores políticos que tenemos que entender que ese es el punto inicial para la protección de los recursos naturales de la República Dominicana”, insistió.

