(VÍDEO) Vicepresidente del PNVC responsabiliza a Juan Cohen de la crisis de este partido

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El vicepresidente del Partido Nacional de Voluntad Ciudadana (PNVC), José Leonelo Abreu, responsabilizó este jueves al presidente de esta organización política, Juan Alberto Cohen, de la crisis e irregularidades existente dentro de esta agrupación.

“El organismo que dirige el PNVC, política y administrativamente, es el Directorio Central Ejecutivo (DCE), y tiene más de 4 años que no se reúne y por ende, no toma decisiones , no conoce presupuestos, ni tiene conocimientos de las operaciones financieras de la institución”, alegó José Leonelo Abreu.

Agregó que productos de estas situaciones existen problemas y discrepancia con el presidente de esta agrupación, ya que este tiene 12 años presidiendo la organización y se niega a convocar la 39 Asamblea Nacional Ordinaria, que debió realizarse el pasado mes para elegir nuevas autoridades.

Añadió que Alberto Cohen durante el referido período ha manejado más de RD$46,800,000.00, sin que los órganos de dirección del PNVC tengan conocimiento de en qué son invertidos.

“Además, toma préstamos a instituciones financieras, sin ninguna autorización ni conocimiento del Directorio Central Ejecutivo (DCE), órgano de mayor jerarquía y quién aprueba o desaprueba las propuestas que le son sometidas”, manifestó.

En ese sentido, dijo que denunció la retención de los informes definitivos, de la Investigación Especial 2010-2016 y la Auditoria Financiera realizada en el 2016, ejecutadas por la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, donde asegura evidencian irregularidades administrativas graves.

Amplió que en los próximos días parte de la dirigencia de este partido estará intimando, por medio de acto de alguacil a dicha Cámara de Cuentas.

En otro orden, señaló que un día como hoy, pero de 1973, se funde el PNVC, que “originalmente estaba integrada por veteranos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, organización política que afirma “jugó un rol predominante” en la vida política nacional, y que hoy se encuentra disminuido numérica e institucionalmente”.

Abreu ofreció estas declaraciones durante una rueda de prensa en el local nacional del partido, en compañía del Secretario General, Francisco Emilio López, Secretario Nacional de Organización, Julián Rivas Amezquita, el General Alcibíades Suero Carrasco, entre otros dirigentes del PNVC.

Relacionado