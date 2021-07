(VIDEO) Viceministro de Salud dice hay buena aceptación de dominicanos por tercera dosis 

Comparte esta noticia

Por: Creiddy Peña.

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El viceministro de Planificación y Desarrollo del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Edward Guzmán, destacó que la aplicación de la tercera dosis ha tenido una buena aceptación en la población dominicana, y dijo que la mayor aprobación ha sido por parte del sector médico.

“Sobre todo en la población médica, la aceptación ha sido bastante buena ya que muchos médicos y personas con inmunosupresión han acudido a colocarse su tercera dosis”, informó.

El viceministro Guzmán emitió sus declaraciones en una entrevista realizada por los comunicadores Jesús Colón y Anny Mambrú, en el programa Comentario Estratégico, el cual se transmite en la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

(Ver entrevista a partir del minuto 11:18).

El funcionario explicó que el miedo en el mundo a la tercera dosis es por la preocupación de que los países que no han completado las dos primeras dosis se puedan quedar sin provisiones por la gran demanda de las naciones más poderosas, no obstante, aclaró que no es ese el caso de la República Dominicana, ya que el presidente Luis Abinader está enfocado en el tema de las vacunas.

Refiriéndose a los cambios en la planificación inicial del Ministerio por la necesidad de redireccionar parte del presupuesto a la atención de la Covid-19, externó que entre los planes que tenía previsto el Gobierno estaba realizar aumentos considerables en el área de salud, llevando el salario de 1.8% a un 3% en la parte pública.

“Lamentablemente, todo el trabajo y la planificación de años que se venía haciendo durante todo el periodo de campaña se tuvo que cambiar a mediados de febrero del año pasado, se tuvo que cambiar y enfocar completamente hacia el Covid-19”, explicó.

No obstante, declaró que en los últimos meses el Estado ha retomado la planificación de gobierno inicial, y dijo que han empezado a tomar las acciones para ir modulando y no solamente enfocar los esfuerzos a la pandemia, esto a raíz de la masiva vacunación en el país.

Guzmán resaltó que como parte de lo cumplido del plan de gobierno está la decisión de la afiliación de los dos millones de afiliados el año pasado al Seguro Nacional de Salud (SENASA), y explicó que esa medida es parte de la intención de mejorar toda la red hospitalaria y por consiguiente la mejoría en la calidad de la atención a la ciudadanía.

El viceministro sostuvo que están tratando de enfocar los recursos humanos, con el apoyo del Servicio Nacional de Salud, para que más especialistas puedan acudir a las provincias lejanas, y resaltó que fue importante el aumento de un 30% a los médicos donde también tienen un incentivo por el trabajo a distancia.

“Desde que llegamos, el Dr. Mario Lama ha dado las directrices para que a nadie se le pueda negar un servicio teniendo o no seguro, porque el Estado está para responder y el hospital para garantizar la salud”, explicó.

Aumento presupuestario para la salud pública

El funcionario informó que con el aumento que se aprobó ayer miércoles en la Cámara de Diputados de $52 mil millones de pesos, el Ministerio de Salud Pública cuenta con un presupuesto total de $112 mil millones de pesos que son distribuidos entre todas las instituciones que corresponden al Ministerio.

“Hoy en día del 1.8% con la inversión en vacunas, pasó a 2.3%, y la idea es que siga aumentando y se mantenga el techo presupuestario para el año entrante”, explicó.

Reducción de parturientas haitianas

El viceministro sostuvo que el tema de las parturientas extranjeras y específicamente las haitianas, no es únicamente responsabilidad del Ministerio de Salud Pública y del Servicio Nacional de Salud, sino que es un tema migratorio, y afirmó que en los hospitales no se les puede negar los servicios médicos a ninguna extranjera de cualquier nacionalidad.

“La República no rechaza a nadie por ser o no extranjero, pero se está tratando de que migratoriamente esas personas no acudan a nuestros hospitales, y se está pensando en hacer algunas maternidades puntuales cerca de la frontera para que se queden ahí”, indicó.

Aclaró que para el país poder lograr esa idea debe contar con el apoyo de los organismos internacionales.

“Nos deben acompañar en esa gestión para ayudar a nuestro país vecino a tener una mejor atención, y eso nos va a liberar de la cantidad de parturientas que acuden a nuestros hospitales de Santo Domingo, Santiago y Mao, que es donde acuden en mayor cantidad”, expresó Guzmán.

Creación de programas

Asimismo, dijo que desde el Ministerio de Salud Pública se está ampliando la cartera, asegurando que se ha visto en la prensa que a más de 12 mil personas “se les han garantizado los medicamentos a través del programa de alto costo”, manifestó.

Informó que el mencionado programa de alto costo tiene un presupuesto de $2,900 millones de pesos, y que actualmente se le ha agregado 1,200 millones de pesos para el completivo de fin de año.

También aclaró que el Ministerio tiene dos maneras para garantizar la cobertura de alto costo en medicamentos, la primera es a través de la Seguridad Social, y segundo, por medio del programa de alto costo, como un complemento a la falta de cobertura de la Seguridad Social.

