(VIDEO) Vicecónsul dominicano en Toronto garantiza nueva gestión ha fortalecido relaciones RD-Canadá

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Robinson Rodríguez, vicecónsul dominicano en la ciudad de Toronto, Canadá, expuso que a su llegada al cargo se encontró con la sorpresa de que sus antecesores nunca hicieron contacto con las autoridades canadienses; en ese sentido, aseguró que a partir de ahora la diáspora dominicana podrá contar con una embajada que trabaja en su beneficio y para fortalecer los lazos entre República Dominicana y Canadá

“Tenemos un consulado abierto para toda la diáspora dominicana, que seguirá dando lo mejor de sí para el beneficio de la diáspora, sin olvidar que nosotros trabajamos las 24 horas del día para la diáspora”, sostuvo.

Destacó que se están realizando las gestiones con el acuario de Toronto para que brinde asistencia para conservación del Acuario Nacional, tras denunciar que este se encuentra en pésimas condiciones, debido a que se debió dar un mantenimiento general a sus instalaciones a los 20 años de su construcción.

En una entrevista realizado por Joan Leyba y Huáscar Casado en el programa “Encuentro del Sábado”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, Rodríguez puntualizó que además de esto, la República Dominicana ya está incluida para ser parte de granjeo de las 420 mil oferta laborales que Canadá ofrece cada año, misma a la que anteriormente el país no pertenecía.

“Hace una semana estuve hablando con la señora Wanda García que es la directora del Acuario Nacional, que para mí está en pésimas condiciones, deprimentes. Ya han pasado alrededor de 30 años y se estima que a los 20 años había que darle un mantenimiento general y nunca se hizo en el pasado, estamos creando las bases para que el acuario de Toronto nos colabore con el Acuario Nacional de la República Dominicana”, expuso.

De igual forma, manifestó que “hemos gestionado unas cuatro ambulancias que las queremos llevar a diez para entregarla al presidente Luis Abinader y que él las entregue aquí donde él entienda”.

Enfatizó que se están realizando amarres para recuperar el terreno perdido con los canadienses, debido a que el país no estaba respondiendo en algunas áreas; es decir, que habían fallos, sin embargo, afirmó que gracias a la nueva administración y todo el equipo en el consulado, se han dado pasos de avances en se aspecto.

“Para nosotros fue difícil porque cada vez que nos sentamos era lo primero que nos planteaban. Los que nos antecedieron no iban, no ejercían su función, cuando nos sentamos con los canadiense en múltiples ocasiones nos decían: ustedes tenían un cónsul aquí y en un año venía dos veces, ustedes tenían ocho vicecónsul y nunca vinieron”, señaló.

Continuó narrando que según la versión de las autoridades canadienses, tras referirse a los ocho vicecónsules de la República Dominicana en Canadá, “ellos disfrutaban de los beneficios que brinda la misma función, sin embargo, no iban a realizar sus funciones”.

Expresó que aunque nunca se ha reunido con el actual ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álbares, entiende que es “un verdadero diplomático”; que cuenta con un amplio conocimiento en el área, argumentado que si el presidente Luis Abinader tomó la decisión de colocarlo en el cargo es porque es porque él sabe como colocar política en el exterior.

“Nuestro querido embajador, diplomático de carrera, el señor Roberto Albares, es un hombre con amplio conocimiento de la diplomacia y si el presidente Luis Abinader tuvo la deferencia de colocarlo en esa posición él sabe como colocar su política exterior y le ha funcionado.

Ustedes no han escuchado un solo escándalo en el servicio exterior y eso es producto de que quienes estamos allí, primero tenemos un compromiso con el presidente de la República y segundo la mayoría es de carrera”, subrayó.

No obstante, tras ser cuestionado admitió que “es cierto que hay algunos cónsules que se dispone a hacerle la tarea más difícil a los vicecónsules”; en cambio, comentó que su función está inclinada hacia el Ministerio de Relaciones Exteriores de República Dominicana o Cancillería (MIREX), porque “yo no voy allí a competir con nadie; por el contrario, yo fui a hacer un un trabajo como el que he venido haciendo”.

“Independiente de que cuenta con un órganos como MIREX él le rinde cuentas al presidente, por eso mi función la inclino hacia el Ministerio, porque yo no voy allí a competir con nadie; por el contrario, yo fui a hacer un trabajo que he venido haciendo”, culminó.

