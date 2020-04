VÍDEO: Verlander, Upton apoyarán a la policía de Detroit

EL NUEVO DIARIO, HOUSTON — El lanzador de los Astros, Justin Verlander, y su esposa, Kate Upton, anunciaron el viernes en sus redes sociales que han unido fuerzas con Bella+Canvas para enviar 25,000 máscaras protectoras al departamento de policía de Detroit para que sean repartidas entre oficiales y personas necesitadas.

Hace dos semanas, la pareja indicó que le donaría el salario semanal de Verlander a alguna organización que estuviera trabajando para combatir el coronavirus. Verlander lanzó 11 temporadas por los Tigres antes de ser canjeado a Houston en agosto del 2017.

Verlander indicó que la empresa automotriz Ford donará máscaras protectoras a cada oficial de la policía, paramédico y bombero en Detroit. Además, la donación de Verlander ayudará a comprar termómetros que no requieren contacto humano para el departamento de policía, el cual ha implementado medidas estrictas de seguridad como tomarles la temperatura a todos los empleados.

Detroit is close to @KateUpton and my hearts & we wanted to support the resilient community & first responders through #PPE & food deliveries. Thank you to @BellaCanvasLA @Ford @fordfund_ & #bstrong for rallying around @detroitpolice @CityofDetroit & @FTFDetroit #covid19 pic.twitter.com/3v9EZ3bBWk

— Justin Verlander (@JustinVerlander) April 17, 2020