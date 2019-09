(VIDEO) Venezolano Eugenio Suárez empata con Galarraga en más jonrones conectados en una temporada

EL NUEVO DIARIO, ARIZONA.- El venezolano Eugenio Suárez disparó ayer dos cuadrangulares con los cuales hizo historia para su país al empatar con Andrés Galarraga en cuadrangulares disparados en una temporada y además contribuyó a que los Rojos de Cincinnati vencieran con pizarra de 3-1 a los Diamondbacks de Arizona.

Suárez empató la marca de más cuadrangulares disparados por un jugador venezolano la cual estaba en poder de Andrés Galarraga, con 47 jonrones desde 1996 con los Rockies, además con sus dos batazos empató con Pete Alonzo en el liderato de ese departamento en esta temporada en las Grandes Ligas.

El venezolano terminó el encuentro de 3-2 con dos impulsadas, 2 anotadas, una base por bolas y un ponche. Dejó su promedio en .271.

Eugenio Suárez puts home run No. 47 on the board 💪

(via @MLB)pic.twitter.com/GBvMxRDVht

— Bleacher Report MLB (@BR_MLB) September 15, 2019