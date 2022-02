(VIDEO) Vendedor denuncia le rompen vehículo y lo asaltan durante marcha pensionados PN y FFAA

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Un ciudadano denunció este martes que fue asaltado y su vehículo resultó afectado mientras transitaba por la avenida 27 de Febrero del Distrito Nacional, momentos en que militares y policías retirados marchaban hacia la Dirección de Jubilados y Pensionados en reclamo de una pensión justa .

Diomedes Hernández, quien dijo es vendedor, narró a El Nuevo Diario intentaba pasar dicha vía y fue atacado por personas que se encontraban dentro de los que protestaban.

“Cuando agreden el vehículo me bajo, me sacan los celulares y me atracan. Me llevaron un celular y los lentes, un abuso, mi hermano”, detalló Hernández.

Cuestionó que los exmilitares y policías defiendan sus derechos afectando a los demás.

“Eso no es ejercer el derecho, ahora estoy mirando a ver qué puedo recuperar”, manifestó el afectado.

La Asociación de Reservistas de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, marcha este martes para reclamar un aumento en la pensión prometido por el presidente Luis Abinader.

Uno de los manifestantes, identificado como el mayor retirado, Adriano Guerra, precisó que el presidente Luis Abinader prometió a los agentes pensionados y los activos aumentarles 500 dólares y hasta el momento, no ha cumplido su promesa.

