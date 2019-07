(VIDEO) Vehículos desaparecen al transitar en una calle de China

EL NUEVO DIARIO, CHINA.- Un video filmado por una persona en el que se observa cómo los conductores de autos y motocicletas desaparecen al girar en una intersección se ha vuelto viral en las distintas redes sociales, ya que da la impresión de que los protagonistas se desaparecen al chocar contra una pared tal como sucediera en las películas Harry Potter.

En el video puede apreciarse cómo 11 motociclistas y dos automóviles giran en una calle y desaparecen por completo del foco de la cámara como si fuera por arte de magia, dejando boquiabiertos a los miles de internautas que han reproducido el inusual clip, que tan sólo tiene unos, 23 segundos, de duración.

Muchos de los usuarios de las redes sociales empezaron a realizar comentarios muy creativos sobre lo que sucede en el video.

Yes, the traffic just disappears. pic.twitter.com/XPcGrzadu5

— Daniel (@DannyDutch) June 29, 2019