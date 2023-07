(VIDEO) Vecinos dicen hombre que violó y asesinó a hijastra la amenazaba constantemente

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Comunitarios de Villas Agrícolas del Distrito Nacional, donde un hombre identificado como Santos Lora Valdez violó y asesinó a su hijastra, denunciaron que amenazaba constantemente con quitarle la vida a la adolescente.

Martha Pacheco y Martha Sánchez, vecinas del hogar donde vivía la niña, coicidieron con que Lora Valdez era muy violento no sólo con la fallecida sino también con su madre, a quien presuntamente le pegaba.

Pacheco afirmó que el acusado «siempre estaba endrogado» y que la madre de la niña dejó de hablarle porque ella le aconsejaba que se alejara de él. «Ella dejó de hablarme porque yo la aconsejaba que no creyera en hombre que tenga vicio, porque él la amenazaba, le decía te la voy a matar (a la niña)», dijo.

En tanto, Sánchez sostuvo que «ellos a cada rato tenían pleito». «La muchachita, al ver que el padrasto la golpeaba ella le volaba encima, entonces él el sábado tenía un coro de aquel lado, la voy a agarrar, la voy a matar, si iba para el colmado, la voy a matar, si iba para allí la iba a matar», indicó.

Asimismo, narró lo que sabe del hecho señalando que la madre de la niña llegó de trabajar y se fue para el salón, mientras su hija dormía. Agregó que Santos cometió el hecho y fue al salón y le dijo que fuera a ver lo que le había hecho a su hija.

«Ella (la mamá) vino de trabajar, cogió para el salón y la dejó durmiendo, ella la llamó y entonces la niña le dice, Ay no, mami, no me llames que me espanta!. Ella se fue para el salón y la dejó. Cuando él hizo lo que hizo fue allá al salón y le dijo vete a ver lo que le hice a tu hija, te la maté. Muchacha, cuando ella viene juyendo, se la llevan para el Moscoso Puello, pero ya la niña está violada y está muerta, porque él la asfixió, le dio cloro, ese debe pagar más de ahí, que lo maten», expresó la señora.

