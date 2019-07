(VIDEO) Vea cómo una joven es golpeada por un elefante en África

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, ÁFRICA.- Una joven fue golpeada repentinamente por un elefante mientras intentaba realizar una fotografía como recuerdo de su viaje escolar junto a sus compañeros a un safari de África, hecho ocurrido en el mes de junio en la ciudad de Zambia, en África.

En el video puede verse cómo la joven acompañada por sus compañeros de clase, se acerca a un recinto donde está un elefante salvaje, y tras sacar su celular para tomarle una foto este la golpea con su trompa impulsándola hacia atrás por el impacto.

Luego de esto el elefante intentó coger el celular con la trompa que quedó a escaso centímetros de su alcance sin lograr recogerlo.

La travesía de los estudiantes en África era de 12 días, con la intención de trabajar en ayudas a niños y jóvenes que viven en las calles, a través de un ministerio que se dedica restablecerlos a las escuelas.

Los comentarios en las redes sociales no se hicieron esperar, ya que muchos alegaron en forma jocosa que al animal no les gustaban las selfie o que no estaba de humor para que los paparazzi lo estuvieran persiguiendo.

