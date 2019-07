(VIDEO) Vea cómo un tiburón ataca un submarino a 520 metros de profundidad

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Un tiburón fue captado en video mientras atacaba a un submarino que se encontraba realizando una exploración del lecho marino a una distancia de 520 metros de la superficie, en un hecho ocurrido en aguas del mar Caribe.

Un equipo liderado por el director del Programa de Investigación de Tiburones y Museo de Florida, Gavin Naylor, y quien grabó el insólito video, pudo observar el instante en que el animal se dirigía justo al submarino para morder una de las cámaras que eran utilizadas para filmar la travesía.

El tiburón de la especie peinetas o cañabotas, de unos 7 pies de largo, arrancó la cámara con sus mandíbulas y las masticó mientras nadaba y rodeaba al submarino. En otro momento puede verse al escualo golpear su cabeza contra el submarino y levantar una nube de arena que impedía la visibilidad.

La tripulación de OceanX quedó impresionada con el ataque y posteriormente disfrutaron las imágenes del animal que puso su cara y ojos cerca del vidrio del sumergible.

This week the @OceanX team was able to use a remote submersible to tag a sixgill shark deep below the Caribbean, something that’s never been done before: pic.twitter.com/lABUs2zcnv

— Peter Fries (@Peter_Fries) July 3, 2019