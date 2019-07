(VIDEO) Vea cómo un pasajero se viste con 15 camisas para no pagar maleta adicional

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- El video de un pasajero escocés vistiéndose con 15 camisas y otras prendas para no pagar una maleta adicional o sobre peso ha llamado la atención de los usuarios en las redes sociales quienes no salen del asombro ante la inesperada escena.

El hecho que se produjo en un aeropuerto luego de que la aerolínea Easyjet le solicitara al viajero el pago de unos 105 euros por el peso del equipaje adicional.

El el audiovisual fue grabado por el joven, Josh Irvine, quien filmó a su padre mientras sacaba la ropa del equipaje y se las ponía una por una en medio de todos.

Irvine publicó el video en su cuenta personal de Twitter con el siguiente mensaje:

“La maleta sobrepasó el límite de peso en el aeropuerto, así que mi papá se puso encima unas 15 camisas y las quitó de las maletas para no pagarr más peso”.

La escena provocó la risa del personal de la aerolínea que se quedaron atónitos tras ver lo que hacía el hombre.

El video se volvió viral en la cuenta de Irvine logrando alcanzar más de 36,000 likes.

Suitcase was over the weight limit in the airport so ma Da whipped oot aboot 15 shirts n wacked every one a them on to make the weight🤣🤣🤣😂😂cunt wis sweatin pic.twitter.com/7h7FBgrt03

— Josh Irvine (@joshirvine7) July 6, 2019