(VIDEO) Vea cómo un cocodrilo ataca a un perro durante inundación en la India

EL NUEVO DIARIO, INDIA.- El video de un cocodrilo atacando a un perro mientras se encontraba en una calle inundada por las lluvias se ha vuelto viral en las redes ya que el depredador asechó y persiguió al can con la intención de comérselo, hecho en el estadio indio de Guyarat, al oeste de la India.

En el material audiovisual puede verse cómo el perro se encuentra caminando junto a otro en lo que aparenta ser la acera de la calle, que está llena de agua, y el cocodrilo lo observa y va nadando hacia él pegándole una mordida en el costado derecho del canino.

Tras recibir el mordisco, que pudo dejarlo mal herido, el perro se espanta y pega un ladrido sin quedar entre las fauces del réptil.

Got this on whatsapp #VadodaraRains #Vadodara pic.twitter.com/DxGCR0loni

— Fußballgott (@OldMonknCoke) August 1, 2019