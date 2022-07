(VIDEO) Varios heridos de bala en un desfile en EEUU por el Día de la Independencia

EL NUEVO DIARIO, WASHINGTON.- Varias personas han resultado heridas de bala este lunes en la localidad de Highland Park (Illinois, EE.UU.) por un tiroteo que se produjo durante un desfile por el Día de la Independencia del país, según los diarios Chicago Sun Times y Chicago Tribune.

La ciudad de Highland Park informó en su página de Facebook que la Policía estaba respondiendo a “un incidente” en el centro del municipio y que el desfile por el Día de la Independencia de Estados Unidos, que se celebra el 4 de julio, había sido cancelado.

Según el Chicago Tribune, el gobernador de Illinois, el demócrata Jay Robert “J. B.” Pritzker, estaba en el desfile e informó de nueve heridos como resultado del tiroteo.

Ni la Policía ni la Alcaldía de Highland Park han ofrecido cifras oficiales sobre los heridos o si ha habido algún fallecido.

Un periodista del Chicago Sun Times dijo haber visto mantas que cubrían tres cuerpos ensangrentados y afirmó que al menos cinco personas estaban heridas, recoge el diario.

Un testigo citado por el Chicago Sun Times apunta a que se escucharon al menos 20 disparos.

There are reportedly multiple fatalities following a shooting at an Independence Day parade in Highland Park, Illinois.

Warning: Gunshots heard in below video.pic.twitter.com/F0BrsEXIS8

