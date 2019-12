(VIDEO) Varias personas resultan heridas en accidente de tránsito entre Azua y SJM

View this post on Instagram

Varias personas resultan heridas en accidente de tránsito en carretera Sánchez EL NUEVO DIARIO, SAN JUAN.- Varias personas heridas es el resultado de un accidente de tránsito registrado en la mañana de este lunes en el kilómetro 22 de la carretera Sánchez, a la altura de la comunidad Los Bancos. Continúa leyendo esta noticia en nuestra página web www.elnuevodiario.com.do