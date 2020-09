(VIDEO) Varias personas resultan heridas durante tiroteo en barrio de SDE

View this post on Instagram

Varias personas resultaron heridas durante un enfrentamiento a tiros registrado anoche entre civiles y agentes de la Policía (@policiard) en el barrio El Dique, en el municipio Santo Domingo Este. Informaciones extraoficiales indican que el incidente se registró cuando los integrantes de una patrulla intervinieron un establecimiento de expendio de bebidas alcohólicas que operaba durante en horario de toque de queda. Hasta el momento se desconoce el número de heridos en el lugar. #ElNuevoDiarioRD