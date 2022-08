(VIDEO) Varían coerción y otorgan arresto domiciliario a Alexis Medina y otros 2 implicados caso Antipulpo

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El juez Deiby Timoteo Peguero varió este lunes la medida de coerción a Alexis Medina Sánchez, José Dolores Santana Carmona y Fernando Rosa, por una garantía económica consistente en 60, 30 y 20 millones de pesos, por su presunta vinculación en el caso Antipulpo.

El Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional decidió variarle la medida a estos tres imputados, debido a que habían cumplido el tiempo reglamentario, otorgándole el cese.

El magistrado, decidió imponerle a Rosa una garantía económica de 30 millones de pesos a través de contrato, mientras que a Santana Carmona de 20 y a Medina Sánchez 60, además de impedimento de salida, arresto domiciliario y presentación periódica.

Todos estos cumplían la medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo-Hombres.

El abogado del principal imputado, Carlos Salcedo, explicó que la decisión fue el cese de la prisión preventiva por haber pasado los 18 meses reglamentario para casos complejos.

“El Ministerio Público tuvo el tiempo suficiente para que la declaración de caso complejo, se le aumentó el plazo, todas las incidencias del proceso e impidieron que se haya conocido a tiempo, eso lo comprobó el juez”, sostuvo el letrado tras la decisión favorable para su cliente.

Dijo que Peguero analizó que la presunción de inocencia opera vinculada a la presentación de acusación, alegando que el órgano investigador tuvo que presentar incidentes, los cuales fueron denegados.

De su lado, Miguel Minier, representante del exfuncionario del Fondo Patrimonial (Fonper), aseguró que el órgano fiscalizador presentó una acusación incompleta, asegurando que la audiencia preliminar no se ha conocido por ellos.

“El juez le ha dicho a la sociedad dominicana que él no puede retorcer lo que es la Constitución y el Código Procesal Penal. Cuando se conozca el fondo de este proceso a él no le quedará más remedio de dictar un auto de no ha lugar, por la falsedad del supuesto tema”, manifestó Minier.

Cabe destacar que hoy se iba a conocer el inicio del juicio preliminar, pero no fue posible debido a que Francisco Pagán implicado en el caso, está positivo al COVid-19 y fue aplazada para el 10 de octubre.

