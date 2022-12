(VIDEO) Van der Poel gana en Amberes al día siguiente de su caída en Boom

EL NUEVO DIARIO, REDACCIÓN DEPORTES.- El holandés Mathieu van der Poel, campeón mundial de ciclocross en 2021, obtuvo este domingo en Amberes (Bélgica) su segunda victoria consecutiva en la Copa del Mundo de la disciplina tras dominar la octava prueba de la Copa del Mundo desde la tercera vuelta.

El nieto del ciclista francés Raymonf Poulidor se impuso con 23 segundos de ventaja sobre Wout Van Aert (Jumbo Visma), que encabezó un trío belga seguido, en orden de llegada, por Michael Vanthourenhout y Laurens Sweek.

Kevin Suárez fue el mejor español (decimoctavo, a 3:22 del ganador), mientras que Felipe Orts llegó seis puestos después, a 4:34.

Incredible performance by Mathieu van der Poel in the Antwerp sand. 🇧🇪 🏆 Wout van Aert claims a second spot 🥈 in his first race of the season, Michael Vanthourenhout is third. 🥉 #CXWorldCup pic.twitter.com/aRcCO4cUCv

— UCI Cyclo-cross World Cup (@UCIcyclocrossWC) December 4, 2022