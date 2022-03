(VIDEO) Valora Abinader no atribuya a su gestión crédito de pasado gobierno

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El analista político y comunicador, Luis Ramírez, valoró que el presidente Luis Abinader, no haya atribuido de manera exclusiva el crédito de las obras de otros gobiernos a las que su gestión gubernamental dio continuidad, asegurando que en su alocución el mandatario logró clasificar las ejecutorias propias de su mandato y las que solo terminó.

“Esta fue un rendición propia de su gobierno, yo destaco que en esa alocución hizo gran hincapié entre las obras que se completaron y las que se le dieron continuidad, porque es muy importante el criterio, un gobernante debe entender que el Estado es uno solo y que no importa si una obra la inició el anterior, no se debe abandonar”, expresó.

Ramírez realizó estas declaraciones mientras conducía en el programa “Aquí se Dijo”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

Narró que era parte de la cultura de los gobiernos dominicanos, no continuar las obras de las gestiones anteriores y “si una obra le faltaba un 20% el otro gobierno no la recibía, porque entendía que era de la gestión anterior, no entendía que era una obra del Estado, a la que se le ha gastado el dinero del Estado y a la que hay una cosa que se le llama continuidad del Estado”.

“Si hay algo que hay que reconocerle a este gobierno es que se ha empeñado y se ha preocupado en darle término a obras que tenían 20 y 30 años y no se les había hecho nada, porque los gobiernos anteriores que fueron sucedidos no miraron para allá”, indicó.

Sostuvo que siempre ha cuestionado que la rendición de cuentas se utilice para otros fines que no sea detallar el accionar de los mandatarios, sin embargo, dijo que este año es entendible en la misma se externaron planes para hacer frente a la crisis inflacionaria que vive el país.

“El presidente hizo un esbozo de todo lo que tiene que ver con las ejecuciones, no solamente materiales, no solamente las ejecuciones de obras, sino también las ejecuciones de su gobierno en términos de fomentos y del manejo de la economía, además de muchos otros elementos que no solamente son las obras tangibles”, concluyó.

Sostuvo que es bueno resaltar que este discurso presentó exclusivamente las memorias de este gobierno, argumentando que en la misma se procuró abarcar todas la instituciones y las ejecutorias que ha venido realizando este último año.

