(VIDEO) Valanciunas se convierte en Curry para triturar a los Clippers

EL NUEVO DIARIO, LOS ÁNGELES, EE.UU.- Los Angeles Clippers habían sufrido el domingo a un francotirador llamado Stephen Curry y este lunes se encontraron a otro aún más sorprendente, el pívot Jonas Valanciunas, que con 7 triples y 39 puntos lideró la fabulosa victoria a domicilio de los New Orleans Pelicans (104-123).

El lituano logró la mayor anotación de su carrera en la NBA gracias a una memorable primera mitad en la que metió los 7 triples que intentó para llegar al descanso con 29 puntos.

Valanciunas, que ha comenzado la temporada en un espléndido estado de forma, acabó el partido con 15 rebotes y 15 de 24 en tiros (7 de 8 en triples).

Jonas Valanciunas is up to a career-high 7 threes…at halftime. 🤯

He hasn't missed.

Watch on NBA League Pass: https://t.co/w2ntIgyLjw pic.twitter.com/uKTYhu6Ays

— NBA (@NBA) November 30, 2021