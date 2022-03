(VIDEO) Vaginoplastia, ¿Necesidad o moda?, especialista Jou Fernándes lo explica

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Jou Fernándes, especialista en vaginoplastia láser, dijo que este proceso en términos genéricos engloba un grupo de procedimientos que buscan corregir o mejorar tanto visualmente como la funcionalidad de los genitales femeninos, asegurando que por ser una cirugía de carácter estético, la motivación que lleva a las mujeres a realizarse ese procedimiento, se encuentra bajo la interrogante de si es o no una necesidad o una moda.

En tal sentido, sostuvo que en la mayoría de los casos las mujeres se inclinan por este tratamiento a causa de alguna deformidad, propia de los años, resultado del parto natural, pérdida de peso, y hasta la misma menopausia, debido a que esto no les permite vivir a plenitud el sexo, por tanto, no considera la vaginoplastia una una moda.

Fernándes fue entrevistado por Rafael Cisneros y Yoselyn Sánchez en el programa “Agenda Ciudadana”, que es transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

“Tenemos una mujer realizada de 55 años y de repente está en etapa menopáusica, empieza a tener los síntomas propios de la atrofia vaginal: Sequedad, la pérdida del deseo sexual que dice tener, pero es mentira, lo que pasa es que para no sentir molestia ni dolor, dice que no tiene deseo sexual. El sexo es para tener felicidad y satisfacción, si cada vez que voy a tener sexo me molesta entonces prefiero no tener nada. Entonces, ¿esa señora no merece cambiar su estilo de vida?, para eso estamos nosotros, porque ahí sí hay una necesidad”, puntualizó.

Manifestó que la vaginoplastia es también una forma de levantar la autoestima, haciendo a las mujeres sentir seguridad, argumentado que esto justifica, el hecho no lo considera una moda, sin embargo, indicó a sus homólogos tener cuidado con esos pacientes que hacen de este procedimiento una rutina.

“Hay que tener mucho cuidado porque hay pacientes que hacen de esto una especie de rutina, se realizan tantos cambios y después le hacen daño, en ese caso sí es una moda”, afirmó el especialista, tras externar que como toda cirugía cosmética esta puede ser adictiva.

De igual forma, informó que dentro de los procedimientos de vaginoplastias el más común es la reducción, y esto se debe a que este se realiza en la parte más visible de la vulva, siendo afectada por una hipertrofia, que en términos genérico se le llama labios que cuelgan, que se ven largos, o que se le arruga todo el capucho del clítoris.

Mutilación de los labios

“El labio es un ancla para el clítoris, el capuchón del clítoris se une directamente a cada labio menor, por vía de consecuencia, si el médico no tiene el conocimiento adecuado y si al momento de hacer la cirugía las piernas de la paciente está muy abierta va a retraer el labio, cuando las cierre ya no habrán labios, en ese caso hay una mutilación”, comunicó.

En tal sentido, resaltó que para evitar este tipo de inconvenientes debido a los avances tecnológicos los ginecólogos cuentan el láser de Co2, que permite hacer cortes perfectos, disminuyendo los niveles de inflamación, lo que permite una recuperación más rápida.

