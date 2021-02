(VIDEO) Vacunación contra el COVID- 19 en RD genera opiniones encontradas entre ciudadanos

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- A propósito de que este martes inició el proceso de vacunación contra el coronavirus en la República Dominicana, algunos ciudadanos han expresado su disposición y otros su rechazo a colocarsela.

En un recorrido realizado por reporteros de El Nuevo Diario, algunos ciudadanos, como es el caso de Yomira Santos, indicaron que sí se colocarán la vacuna, a fin de cuidarse y cuidar a sus allegados.

“Yo no me la pondría, porque no se más o menos qué es lo que me estoy poniendo. Ahora, cuando yo vea que se la pusieron varios de los superiores, de los grandes, entonces yo me la pongo también”, indicó Jonathan Cabrera.

Otros como Martha Tejeda han indicado que se la colocarán luego de concluida la fase que incluye a los miembros de la Policía, organismos castrenses y personal de salud.

En tanto que ciudadanos como Jonathan Pérez atribuyen a las especulaciones entorno a la vacuna y sus efectos secundarios el motivo por el cual no se la colocarán.

“Si hay que ponersela, hay que hacerlo. Tenemos que confiar en Dios y los científicos”, sostuvo otro ciudadano.

La vacunación comenzó horas después de la llegada del primer lote de 20.000 vacunas a Santo Domingo, con licencia del laboratorio AstraZeneca y compradas de emergencia a la India.

El Hospital Militar Ramón de Lara fue el escenario del inicio del plan Vacúnate RD desarrollado por el Gobierno que encabeza Luis Abinader.

El Ministerio de Salud Pública reportó este martes 532 nuevos contagios de covid-19 y otras 16 muertes a causa de la enfermedad, elevando a 231,095 el número de infectados y a 2,975 el de fallecidos desde marzo pasado.