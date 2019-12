(VIDEO) Utilizan canchas del Centro Olímpico como parqueos durante actividad política

View this post on Instagram

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Reporteros de El Nuevo Diario observaron este domingo cómo personas usaron las canchas libres del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte para estacionar sus vehículos mientras participaban de una actividad política, en un hecho que ha sido considerado como bochornoso para el deporte. Aparentemente, las personas se utilizaron el área de canchas como parqueos para participar de un acto multitudinario en el cual se estaría celebrando un acto de juramentación de la estructura nacional “Gonzalo es Juventud”, el cual estaría compuesto por cerca de 6,000 jóvenes. Continúa leyendo esta noticia en nuestra página web www.elnuevodiario.com.do #elnuevodiariord