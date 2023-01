(VIDEO) Usuarios se quejan por largas filas y poca flexibilidad de horario en Pasaportes, Santiago

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO.- Decenas de usuarios de la Oficina de Pasaportes en Santiago, se quejaron este martes por las incontables horas que deben permanecer en largas filas, que según estos, se generan mientras esperan para ser atendidos.

Calificaron como malo y lento el servicio que están ofreciendo en las oficinas, además, catalogaron de inaceptable que para recibir un sello deban estar desde tempranas horas en el Edificio Gubernamental presidente Antonio Guzmán (Huacalito).

Subrayaron que las filas no avanzan y que, por tanto, las solicitudes tardan en realizarse, también, que algunos de ellos han tenido que repetir en más de dos ocasiones el proceso porque al llegar su turno el horario laborable ha culminado.

“Ellos no están sellando porque la fila esta igualita, no veo nada, la fila esta igualita y ahorita dicen que está cerrado”, sostuvo otro hombre que fue a realizar el proceso.

Fredy Marte aseguró que no ha visto la primera persona que haya salido con un pasaporte sellado y manifestó que: “Tenemos la mañana entera aquí y no hemos visto a nadie que sale con un pasaporte sellado, esta fila esta desde que llegamos y no avanza ni un solo punto, ¿por qué no avanza? Porque no están trabajando”.

Un señor, quien también estaba en espera, puntualizó que a su pensar estaban recibiendo dinero para dejar pasar algunos, que de ser posible hubiera colocado el sello en otro país, ya que estaba desde las 5:00 a.m en el lugar y ha tenido que ir en dos ocasiones sin poder efectuar la gestión.

Esa misma problemática ha vivido otro ciudadano, que supuestamente era la quinta ocasión que lo intentaba.

