(VIDEO) Usuarios critican a Cardi B en redes sociales tras comparar a RD con Nigeria

View this post on Instagram

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La cantante Cardi B, a través de una transmisión en vivo en sus redes sociales, mostró a sus seguidores parte de su visita a Nigeria y comparó esa nación con República Dominicana, comentario que no agradó a muchos usuarios. “Estamos en Nigeria, sí, no miento, esto se parece a la República Dominicana”, manifestó la intérprete de “Bodak Yellow” en el video. “Ojalá Nigeria parecerse a RD; Cardi B cada vez más loca”, indicó un usuario a través de Facebook. Continúa leyendo esta noticia en nuestra página web www.elnuevodiario.com.do