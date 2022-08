(VIDEO) ¿Usar esteroides es la única forma para una mujer desarrollar la musculatura de un hombre?

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Al abordar el pensamiento que incuban muchos de que si una mujer practica un deporte de fuerza su cuerpo adoptará una apariencia masculina, el entrenador Nabil Gaud, aclaro que “no hay forma” de que una mujer desarrolle la musculatura de un hombre sin hacer uso de esteroides que alteren la conducta hormonal de su cuerpo.

“Las mujeres te dicen cuando van trabajar contigo: Yo me quiero poner así como tú, y esto es parte de que las personas no tienen la información adecuada y se maneja bajo los parámetros de los mitos. Entonces, es fácil, no hay posibilidad de que una mujer pueda ponerse como un hombre a menos que se inyecte de manera exógena esteroides, por una conducta hormonal”, precisó.

Al ser entrevistado por Krismeli Brito Padilla en el programa “Con la Dra. Controversia”, transmitido por El Nuevo Diario TV, Gaud expuso que contrario a la versión algunos el entrenamiento no es la parte más importante para tener una vida saludable, debido a que para estar en forma y evitar que ejercitarse sea un daño para el cuerpo es necesario adaptarse a un estilo de vida.

(Ver).

“Cuando tu no descansas y no tienes una buena alimentación el entrenamiento pasa a ser algo que inclusive te puede dañar”, comentó.

De igual forma, habló de los efectos de las redes sociales y aconsejó a las personas no esperar obtener resultados instantáneos que se vende a través de estas plataformas, debido que este puede ser un elemento frustrante.

Precisó que los cambios físicos se toman su tiempo, requieren de tiempo, dedicación y mucho compromiso.

“Tú tienes un estilo de vida circúndate que no tiene nada que ver con lo que me está pidiendo, ahora, tú estás dispuesto a hacer todo lo que él está haciendo. Las personas que tienen poca paciencia yo los refiero a otro entrenador, porque sin paciencia no lo va a lograr”, expuso.

Relacionado