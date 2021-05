(VIDEO) Urbano cristiano JTejada estrena su nuevo “Levántate”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El reconocido rapero cristiano JTejada, continúa fortaleciendo su ministerio cristocéntrico, esta vez con una atractiva colaboración junto al también urbano cristiano Luigui López, titulado “Levántate”.

“Escogí el título “Levántate”, porque en momentos difíciles de mi vida y el Ministerio, Dios me dio la fuerza para levantarme y seguir adelante”, confesó el emprendedor artista oriundo de Valverde, Mao.

Una acertada propuesta musical que se puede encontrar en todas las plataformas digitales, cuya autoría comparte con López y en la cual también participó como arreglista junto a Josué Guzmán y Euri Ozuna.

“Entiendo que es importante motivar a las personas a que, en momentos duros, no tiren la toalla y como dice la palabra de Dios: “Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6:12”, insistió Tejada.

“Levántate” también está acompañado de un exquisito audiovisual que con su impactante atmósfera logra conectar con los espectadores.

“Decidimos utilizar como locación el desierto para transmitir los procesos que he tenido que enfrentar en mi vida, donde me he sentido solo y sin esperanzas. Pero cuando íbamos a comenzar a grabar empezó a llover, y eso me hizo entender y reflexionar que yo no estaba solo y que el cuidado de Dios estaba ahí conmigo, dándome siempre agua de vida”, compartió.

JTejada, quien también cuanta con los títulos: “Dios está contigo”, junto a su esposa Sarah Melys, “Soldados en batalla ft. Frank El Enigma”, “Bendecido” y “Let’s Go”, tiene como planes futuros “evangelizar a las naciones y plasmar el nombre de Cristo en cada rincón del mundo por medio de la música y la predicación del evangelio”.

Puede ser seguido a través de sus redes sociales: YouTube: JTejada Official, Instagram @Jtejadaofficial, Facebook @Jtejadaofficial; Plataformas Digitales: JTejada.