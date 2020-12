(VIDEO) Urbana Damaris CRS: Tik Tok ha sido un apoyo incondicional para mi carrera

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La exponente urbana conocida en el mundo de la música como Damaris CRS expresó que su pasión por la música creció a raíz de que realizaba videos virales de corte social, asegurando que tras darse cuenta del auge y éxito de estos en la red social de Tik Tok vio cuál era su verdadero potencial para cantar profesionalmente.

“Vi que yo tenía un potencial grande para eso de la música, para dedicarme profesionalmente a eso, la plataforma de la red social Tik Tok ha sido un apoyo incondicional para su carrera, donde su trabajo ha aparecido en alrededor de 70 mil videos en países como España y México”, indicó.

La urbana emitió sus declaraciones durante una entrevista realizada por la comunicadoras Ana Yiris Hernández, Isaily Guerrero y Raquel Suárez, en el programa “Tendencias de Hoy”, el cual se transmite por la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

(Ver entrevista a partir del minuto 24:00).

Asimismo, dijo que poco a poco fue abarcando lo profesional razón por la cual decidió hace unos dos meses registrase en todas las plataformas digitales.

Tras ser abordada sobre cuándo nació su pasión por la música, Damaris CRS dijo que desde su primer año de edad sintió la pasión cuando le regalaron un micrófono de juguete.

“A veces los retos lo tienen las canciones, cantar algo que tu no estas acostumbrado, a veces tonos que hagas que no sabes el rango vocal y no sepas adquirirlo rápido”, expresó la artista urbana, sobre cuáles son los retos con los que ha lidiado en su corta carrera.

La joven exponente también indicó que ha sabido exponer sus letras y melodías en géneros musicales como el Rap, Dembow, R&B, o el Trap, donde asegura que gracias a Dios ha recibido el apoyo de todos.

Al ser preguntada sobre cuál es uno de sus sueños como artista, dijo que ya ha cumplido esa meta la cual fue grabar con el también exponente urbano conocido como ShadowBlow.