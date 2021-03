(VIDEO) Unos 15 haitianos tirotearon autobús que se dirigía hacia Jimaní, afirma conductor

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, JIMANÍ.- El conductor del autobús que fue tiroteado este miércoles en momentos en que se dirigía a Jimaní desde Haití manifestó que los agresores eran un grupo de 15 haitianos vestidos de militares y civiles.

El conductor, quien no se identificó, sostuvo que el grupo “me hizo seña de que me parara, yo reduje la velocidad para hacerles creer que me iba a parar y cuando estaba cerca de ellos aceleré”.

Agregó que en ese momento el grupo realizó varios disparos al vehículo.

Sostuvo que tres personas resultaron heridas. “Yo me salvé por la gracia de Dios”, agregó.

El conductor recomendó a sus colegas tener mucha precaución “porque ellos salen de los montes”.