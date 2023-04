(VIDEO) Uno de los acusados de matar a Anyelo Medina alega lo quieren involucrar

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Uno de los detenidos por la muerte del joven Anyelo Rafael Medina Encarnación, de 19 años, alegó que es inocente y que lo están involucrando.

«Yo ni sé de eso, a mi me están involucrando sin yo saber», expresó mientras era trasladado por agentes de la Policía Nacional.

«A mi no me han explicado nada, ni sé porqué me tienen a mi aquí», agregó.

Se recuerda que Medina Encarnación fue ultimado en medio de un asalto perpetrado el pasado 4 de abril, cuando se transportaba como pasajero en un carro del transporte público por la carretera de Mendoza, sector Villa Faro, Santo Domingo Este.

Por el caso están detenidos Richard Wilson Martínez, de 42 años; Pablo Wilfredo Pimentel (Melito), de 40 y Yeimi Daniel Feliz Díaz (Danielito y/o El Chino), de 27, a quienes les fueron ocupadas la presunta arma homicida, la motocicleta en que se desplazaban y otras evidencias relacionadas con el crimen.

Mientras, un cuarto acusado aún sigue sin ser apresado.

