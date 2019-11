(VIDEO) UNICEF y CONANI presentan avances y desafíos en el cumplimiento de los derechos de la niñez

View this post on Instagram

UNICEF y CONANI presentan avances y desafíos en el cumplimiento de los derechos de la niñez EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Al celebrarse el trigésimo aniversario de la adopción de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI) presentaron un informe sobre los avances de República Dominicana para lograr que cada niño, niña y adolescente ejerza plenamente sus derechos, y los desafíos que persisten. Continúa leyendo esta noticia en nuestra página web www.elnuevodiario.com.do