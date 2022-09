(VIDEO) Unicaribe lanza carrera Administración Municipal; otorgará 50 becas a través de Fedomu  

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La Universidad del Caribe (Unicaribe) lanzó este miércoles la carrera de Administración Municipal y otorgará 50 becas a igual cantidad de personas interesadas en esta área y preferiblemente de escasos recursos.

El acto se llevó a cabo en la misma casa de altos estudios, con la presencia del presidente Luis Abinader, representantes de la universidad y varios funcionarios.

El rector de Unicaribe, José Alejandro Aybar, informó que la Federación Dominicana de Municipios (Fedomu) tendrá a su cargo identificar cuáles son las 50 personas a las que se les entregarán las becas.

En su discurso, Aybar también señaló que la municipalidad tiene prioridades urgentes, entre ellas el certificado de uso, agua y alcantarillado y creación de parques. Otra prioridad que destacó es el fortalecimiento de la Policía Municipal.

“Ahora que se habla de la transformación de la Policía, fuera bueno explorar el fortalecimiento de la policía municipal. Es más fácil ir acomodando las cosas por áreas”, dijo al indicar que impartirán un post grado de formación a policías municipales.

De su lado, el presidente de Fedomu, Kelvin Cruz, destacó la importancia de este plan de estudio y aprovechó para asegurar que el presidente Abinader ha demostrado con hechos que en cada uno de sus proyectos siempre está como prioridad la municipalidad.

Abinader confía en gobiernos locales, dice Tavarez

De su lado, la directora de la carrera, Altagracia Tavarez, narró cómo fue concebida la idea de impartir esta carrera y dijo que la misma es un logro de la municipalidad.

Asimismo, agradeció a Abinader por el apoyo y dijo que él mismo confía en los gobiernos locales.

“Antes, viajaba por el mundo y exhibía cómo teníamos un Congreso que escuchaba a la municipalidad, pero a veces me sentía con pena porque no veía que aumentaba la descentralización en los territorios. Hoy me siento orgullosa y a todos mis colegas de Latinoamérica les digo tenemos un presidente que sí cree en nosotros, tenemos un presidente que tiene fe en nosotros, tenemos un presidente que confía que los gobiernos locales son capaces de gobernar con transparencia”, sostuvo.

Reconocen al mandatario

Durante el acto, el presidente Abinader fue reconocido por su apoyo a formación y desarrollo de la municipalidad del país.

