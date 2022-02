(VIDEO) Unas cuatro personas resultan heridas durante balacera en Beverly Grove, EE. UU.

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, LOS ÁNGELES.- Al menos cuatro personas resultaron heridas durante una balacera ocurrida la noche del sábado en el vecindario Beverly Grove, Los Ángeles, Estado Unidos.

Un testigo filmó el momento donde cuatro personas fueron baleadas en los alrededores del restaurante The Nice Guy, donde la gente se reunió para una fiesta luego del concierto del artista Justin Bieber.

El altercado ocurrió alrededor de las 2:45 a.m. hora local en la cuadra 400 de North La Cienega Boulevard, dijo el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD, por sus siglas en inglés).

Bieber estaba festejando en el restaurante y salón The Nice Guy, después de un concierto, y “el tiroteo ocurrió… cerca de The Nice Guy, pero no fue directamente enfrente”, dijo al medio de comunicación CNN, una fuente familiarizada con el evento.

