(VIDEO) Una vez más, maestros protestan frente al Minerd en demanda de nombramientos

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Una vez más, maestros de diferentes distritos educativos se apostaron este viernes frente a la sede del Ministerio de Educación (Minerd), en demanda de que sean nombrados tras haber aprobado Concurso de Oposición. Aseguran no reciben respuestas a sus demandas.

En representación de los manifestantes una docente que no ofreció su identificación manifestó que se encuentran exigiendo que los nombramientos “sigan fluyendo”, debido a que ven las necesidades de falta de docentes en los centros educativos a nivel nacional.

“Nosotros necesitamos el trabajo, pero más que necesitarlo, vemos la carencia que hay. El que no esté trabajando y figure en la nómina de Educación que lo saquen de la nómina de Educación, porque nosotros sí queremos trabajar. Nosotros si necesitamos trabajar”, aseguró.

Denuncian maltratos de agentes policiales

Los docentes denunciaron supuesto maltrato por parte de los agentes policiales que vigilan el orden en las afueras del referido ministerio.

“El maltrato que nos han dado a muchos compañeros no es justo. Nosotros no somos delincuentes, nosotros somos profesionales y estamos aquí de manera prudente. No vinimos a hacer guerra no tenemos armas, no tenemos bombas”, apuntó la maestra.

Piden que se les ponga atención a sus reclamos, “porque son profesionales, hemos pasado un concurso de oposición, y necesitamos que los atropellos paren”, indicó.

De su lado, un maestro identificado como Danilo, denunció que lo esperaron “como si fueran los delincuentes que andan buscando en Villa Mella donde todo está cerrado”.

“Nosotros lamentablemente somos profesionales de la Educación. Donde ellos tienen que agredir ellos no van, porque ellos tienen miedo donde tienen que ir.” señaló.

En ese sentido, indicó que no han podido entrar en Los Guaricanos, no han podido entrar en La 42, porque tienen miedo, en Villa Mella donde los delincuentes hacen todo lo que quieran, y sus moradores no pueden salir, además tienen todos sus negocios cerrados”.

“Nosotros somos profesionales que venimos a protestar de manera pacíficamente exigiendo nuestro derecho, de un concurso que pasamos a base de esfuerzo y sacrificio, no fue que nos lo robamos, fue el derecho a un concurso como lo exige el Minerd, para poder ingresar a la carrera”, aseguró el reclamante.

Finalizó diciendo que: “Esperábamos un cambio, tenemos un cambio, pero hacia atrás”.

Relacionado