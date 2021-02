(VIDEO) Una plaga de termitas se come todos los ahorros de un granjero indio

EL NUEVO DIARIO, INDIA.-Bijli Jamalayya, un granjero criador de cerdos de 37 años del estado indio de Andhra Pradesh, sufrió la conmoción de su vida esta semana al abrir el baúl donde tenía guardados sus más de 500.000 rupias (cerca de 7.000 dólares) de ahorros, informa The Times of India.

El pasado martes, necesitado urgentemente de fondos para su negocio, Jamalayya abrió su viejo cofre de metal y descubrió horrorizado que los ahorros de toda su vida habían sido destruidos por termitas, que royeron grandes agujeros en los fajos de billetes hasta dejarlos inutilizables.

#AndhraPradesh: A business man from Krishna district chosed to save his earnings in a trunk stored at home, he received a shock when he found termites destroyed the currency. Bijli Jamalayya, a resident of Mylavaram, lost all his savings. pic.twitter.com/FF9BrpRQMi

— NewsMeter (@NewsMeter_In) February 17, 2021