(VIDEO) Una niña de 10 años padece extraña enfermedad que la hace lucir como una anciana

EL NUEVO DIARIO, CAMBOYA.- Una niña ha recibido bullying o burlas de parte de los compañeros de escuela debido a que padece de una extraña enfermedad que ha provocado que la piel de su cara se ponga flácida y que se vea como la de una anciana de unos 70 años de edad, en un hecho ocurrido en la comunidad de Phnom Penh, en Camboya.

La niña identificada como Bo Rakching, tiene 10 años de edad, y tiene el cuerpo de una niña normal al igual que su hermano que tiene 11 años y es completamente normal.

Según los doctores Rakching padece de un envejecimiento prematuro denominado lipodistrofia o cutis laxa, una condición degenerativa extraña que provoca su aspecto actual.

Bo ha dicho que recibe constantes burlas por parte de los niños de la escuela y hasta de sus hermanos, quienes le han llegado a decir gente vieja o abuela mientras monta su bicicleta.

La joven ha dicho que desea someterse a una cirugía plástica para que la hagan bonita.

“Entre todos mis hermanos soy la única con la cara vieja, ellos me llaman abuela no me dicen hermana”, contó Bo.

Familiares y monjes de la localidad han dicho a Bo que su apariencia se debe al mal karma que lleva de una vida pasada, una de las enseñanzas fundamentales del budismo.

