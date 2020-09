(VIDEO) Una mujer ejemplar, Lee Mateo, la primera en comandar un escuadrón de vuelo en República Dominicana

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. Por primera vez en la historia, la responsabilidad de comandar un escuadrón de vuelo en República Dominicana recae sobre los hombros de una mujer, ella es Lee Geady Mateo Ramírez, una figura ejemplar y teniente coronel piloto de la Fuerza Aérea, quien marca un logro al comandar la unidad que la vio nacer como piloto.

Mateo Ramírez, oriunda de Las Matas de Farfán, provincia San Juan, y criada en Santo Domingo Este ingresó a la FARD motivada por un grupo de ocho compañeros del colegio quienes en su momento deseaban ser parte de la academia militar, entre ellos su amiga Laura. “Los chicos en cierto modo la relajaban, diciendo que eso no era para mujeres, que ella no iba a poder con la academia. Un día se me ocurrió la brillante idea de decir ´¡A que yo voy!´, ¡y entró!”.

Su trabajado diario es una inspiración de su madre y su abuela, quienes día tras día le servían de ejemplo por la ardua labor que desempeñaban en sus funciones siempre ofreciendo una mano amiga, a lo que Mateo Ramírez manifestó que no existe mejor ejemplo que el trabajo duro y honrado.

En un vídeo, cortesía de la Fuerza Aérea de República Dominicana, Mateo Ramírez explicó que su designación como comandanta de un escuadrón de vuelo en el país significa un voto de confianza que a través de ella se transfiere a su generación y a la figura femenina. “Es una muestra de que seguimos avanzando y que cada vez hay mayor igualdad de oportunidades y que siempre hay personas mirando nuestro trabajo”, manifestó respecto a la función que desempeña para la institución. Asimismo, declaró saber que en sus hombros posa un gran compromiso y una gran responsabilidad al mando de la unidad, e indicó que entregará lo mejor de ella durante su gestión.

Además, aprovechó para dar a conocer su vasta experiencia, relatando que sirvió como oficial de Operaciones Aéreas del sector oeste de la Misión Multidimensional Integrada para la Estabilización de las Naciones Unidad en Malí, África, misión que calificó como uno de los retos más grandes de su carrera.

Video cortesía de la Fuerza Aérea de República Dominicana