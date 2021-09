(VIDEO) Una jueza de Valverde le da una “pela de lengua” a fiscales llegaron tarde a audiencia

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Un video que se ha viralizado en las redes sociales muestra a una jueza reprochar a representantes del Ministerio Público por llegar tarde a una audiencia en la provincia Valverde, lo que viola las garantías de derecho a los imputados que estaban presentes.

“Estoy desde las 8:30 de la mañana y ustedes (Ministerio Público) llegan a las 11:00 de la mañana. Las audiencias son a las 9:00 de la mañana y el juez no está para esperar al Ministerio Público, yo tengo cosas que hacer; yo tengo tres tribunales a mi cargo y vengo a dar la cara aquí (en el tribunal), por el compromiso que tengo, y no me he ido por los imputados que están presos”, exclamó, alterada, la magistrada.

De acuerdo con el video, el representante del Ministerio Público se defendió diciendo que no sabía si el tribunal iba a iniciar a las 9:00 de la mañana.

