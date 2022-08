(VIDEO) Una envejeciente en Santiago pide ayuda Abinader para obtener pensión solicitada hace 13 años

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO.- Una señora de 79 años de edad solicitó este viernes al presidente de la República, Luis Abinader, que interceda para que ella pueda obtener su pensión por vejez, ya que hace 13 años que inició los trámites en el Ministerio de Hacienda y aún se encuentra a la espera.

Se trata de Lali Torres, residente en el Ensanche Bolívar en Santiago, quien explicó que es una viuda, con enfermedades y muchas necesidades, que a pesar de tener un hijo que trabaja y la ayuda, no consigue lo suficiente para los gastos.

“Tengo muchas necesidades y tengo 13 años que fui a la capital a esto y me dijeron que esperara y tengo 13 años a la pensión que me toca de mi trabajo. Trabajé toda la vida, ahora no tengo fuerza, soy viuda, tengo un solo hijo que trabaja que me ayuda y eso no le da ni para pagar la luz y el agua”, expresó.

Al salir de las instalaciones del Ministerio de Hacienda en Santiago, la dama sostuvo que a veces al darle seguimiento al caso por vía telefónica, le sale una máquina o que la dejan en espera porque “hay otras personas adelante”.

“Aquí lo que me anotan y me dicen que espere, me dan un número de teléfono, yo llamo, me sale una máquina, a veces me dicen que espere que hay más gente adelante, esperando tengo yo 13 años ya yo me voy a morir y me voy a morir del hambre”, expresó.

Asimismo, puntualizó que no cuenta con recursos para cubrir sus gastos médicos.

Torres estuvo acompañada de su vecina Teodora Jaquez, la cual señaló que en la comunidad se encuentran haciendo recolecta para poder ayudarle con la compra de sus medicamentos y que la doña no cuenta con ningún tipo de ayudas de las que ofrece el Gobierno.

“Ella está enferma, no tiene ayuda, queremos que el señor presidente le ponga atención a esta señora, es viuda, tiene un solo hijo y trabaja y no le alcanza, todo es caro”, dijo Jaquez.

