(VIDEO) Un verdadero showman: Carlos Alfredo habla de cómo incursionó en sus distintas facetas artísticas

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El cantautor y presentador de televisión, Carlos Alfredo Fatule, contó a sus 60 años de edad que el trabajo que ha venido realizando durante su larga trayectoria artística, en la que lo catalogaron como un showman por desempeñar distintas facetas, lo ha hecho con mucho cariño, porque desde temprana edad entendió que su trabajo es la felicidad de la gente.

“Ha sido parte de inquietudes más que otra cosa, son situaciones que se dan y uno quiere como servir y servir bien a la gente, el hecho es que yo entendí muy temprano que mi trabajo era la felicidad de la gente, entonces por ahí me fui”, manifestó Carlos Alfredo, entrevistado por el periodista Elmer Féliz, en el programa “Novedades”, que se transmite en la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver entrevista a partir del minuto 14:35).

El polifacético artista, contó que tras ganar un festival de la voz en el año 1983 empezó a cantar boleros y baladas para un programa del canal Teleantillas, hasta que una disquera se enamoró de “las locuras que hacíamos y nos produjo una producción”, de donde vino el merengue con ópera.

“Desde esa época soy merenguero, pero también me catalogaron como showman, cosa que empecé a hacer porque también tenía inquietudes histriónicas, o sea, imitaba, hacía comedia y así me desarrollé en la televisión”, expresó.

Dijo que al ser catalogado de esa manera la gente pensaba en él cuando se hablaba de un show, por lo que realizó alrededor de cuatro openings de los Premios Casandra en aquel entonces.

“Siempre me buscaban y me decían ‘créate algo’, yo hacía rap o entradas de locura, siempre había como una novedad y realmente yo soy así, lo que pasa es que ahora me buscan menos porque hay más opciones y mejores que yo, entonces en ese sentido, los premios para mí siempre han sido trabajo, nunca estaba esperando un premio”, agregó.

El compositor aseguró que a pesar del compromiso que esto representa le gusta producir shows, e incluso, realizó algunas producciones para instituciones públicas y eventos como la Feria Nacional del Libro.

Tras ser preguntado sobre qué significó compartir escena con la actriz y cantante Cecilia García, indicó que fue una experiencia “maravillosa”, porque no hay una mujer más inteligente y humorística que esta diva dominicana.

“La compañía fue maravillosa, un muchachito de 25 años al lado de esta diva con un dominio escénico tan grande, pues lo que yo tenía que hacer era el trabajo del simpático que ya estaba proyectando en esa época”, contó.

Al hablar específicamente de su faceta de autor, Carlos Alfredo manifestó que le encanta escribir, por lo que actualmente tiene dos novelas en Amazon y se encuentra escribiendo dos más.

“Estoy haciendo un libro que este año va a salir, el libro se llama ‘No es autoayuda’, pero cuando tú lo lees te vas a dar cuenta de que sí te va a poder ayudar en muchos aspectos para entender la cosmovisión, que es la ayuda de Dios en cada ser humano, por eso no es autoayuda, es con la ayuda de Dios”, reveló.

